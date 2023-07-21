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21 Temmuz 2023 Cuma 16:59:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 16:59:00

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Kaynak: IHA

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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir şahsın evine yapılan baskında 20 kök kenevir ele geçirildi.

Olay, merkez bağlı Değirmenayvalı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler M.D., isimli şahsın adresine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada ise 20 kök dikili halde 10-40 santimetre uzunluklarında kenevir ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayın ardından şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Etiketler : afyonkarahisar jandarma kenevir ele geçirme operasyonu afyonkarahisar
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