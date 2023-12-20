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20 Aralık 2023 Çarşamba 09:42:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 09:42:00

Afyonkarahisar'da katliam: Eski eşinin tüm ailesini öldürdü!

Kaynak: AA

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Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde resmen bir katliam yaşandı. Aynı evden 3'ü kadın 4 kişi vurularak öldürüldü. İşte detaylar...

Afyonkarahisar'da aynı aileden 3'ü kadın 4 kişi silahla öldürüldü.

Merkeze bağlı Çayırbağ beldesi Uğur Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede, Havva Ş.T. (24), babası Adem Ş. (45), annesi Cemile Ş. (43) ve anneannesi Emine T'nin (66) av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi.

Olayın ardından kaçan Havva Ş.T'nin boşanma aşamasındaki eşi Mert Muharrem T. (25) Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri süren zanlının, olayda kullandığı değerlendirilen av tüfeğine el konuldu.

Çiftin 2019'da bir televizyon programına katılarak çocukların velayeti dolayısıyla karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Etiketler : afyonkarahisar katliam koca
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