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16 Eylül 2023 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 19:00:00

Afyonkarahisar'da iniş sırasında ağaçlara takılan helikopter düştü

Kaynak: TRT Haber

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Afyonkarahisar'da iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü.

Olay 5 yıldızlı termal oteller bölgesinde yaşandı.

İki kişilik olduğu öğrenilen özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Etiketler : Afyonkarahisar helikopter kaza
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