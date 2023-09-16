Afyonkarahisar'da iniş sırasında ağaçlara takılan helikopter düştü
Kaynak: TRT Haber
Afyonkarahisar'da iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü.
Olay 5 yıldızlı termal oteller bölgesinde yaşandı.
İki kişilik olduğu öğrenilen özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı.
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