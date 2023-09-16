Afyonkarahisar'da iniş sırasında ağaçlara takılan helikopter düştü

Olay 5 yıldızlı termal oteller bölgesinde yaşandı.

İki kişilik olduğu öğrenilen özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı.