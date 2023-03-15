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15 Mart 2023 Çarşamba 13:20:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 13:20:00

Afşin'de kurulan konteyner kentler depremzedelere sıcak yuva olacak

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde yaraların sarılması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Depremin ağır hasar verdiği ilçede devlet ve millet el ele yaraları sarıyor.

Gıda ve giysi başta olmak üzere birçok ihtiyaçları karşılanan depremzedelerin, barınma sorununun çözümü noktasında da ilçede hummalı çalışma yürütülüyor.

Afşin'de koordinatör olarak görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, depremin ardından İçişleri Bakanlığının görevlendirmesiyle ilk gün ilçeye gelerek çalışmalara başladığını söyledi.

Bölgeye gelirken Çorum Belediyesi başta olmak üzere İl Özel İdare, komando birliği ve ildeki birçok kurumdan personel ve aracı da Afşin'e beraberinde getirdiğini ifade eden Çiftçi, arama kurtarma çalışmalarının ardından yardım faaliyetlerine başladıklarını belirtti.

Vatandaşlara ikinci gün sıcak yemek servisine başladıklarını ve sonrasında çadır kentler kurduklarını kaydeden Çiftçi, arama kurtarma faaliyetleri kapsamında 38 vatandaşı enkazlardan sağ çıkardıklarını bildirdi.

"584 TIR YARDIM MALZEMESİ ALDIK"

Çiftçi, ilçede kısa sürede elektrik, su ve internet gibi hizmetlerin sunulmasının sağlandığını dile getirerek, "10. günden itibaren de doğal gaz hizmetini vermeye başladık. Çünkü doğal gaz biraz daha nitelikli ve hassas çalışma yapılması gereken bir hizmetti." diye konuştu.

Mobil aşevleri, seyyar mutfaklar sayesinde sıcak yemek hizmetini artırdıklarını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Günde yaklaşık 100 bin öğün sıcak yemek ve çorba sayısına ulaştık. Çoğunluğu Çorum'dan olmak üzere 584 tır yardım malzemesi aldık. Bunları kısa sürede depolarda fazla bekletmeden ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ilettik. Vatandaşlarımızın yoğun çadır talebi vardı ve bugüne kadar yaklaşık 5 bin çadırın dağıtımını sağladık. İlk günden bugüne 8 bin 200 ton odun ve kömür dağıttık. Gelen yardımlar hala devam ediyor, depolarımızda malzemelerimiz var. İlçe merkezinde 2 ayrı noktada giyim market oluşturduk. Vatandaşlarımızı randevu sistemiyle araçlarımızla markete getiriyoruz, ihtiyaçlarını tedarik ediyorlar."

Çiftçi, ilk etapta Çorum'dan gelen kamu görevlileri ve gönüllüler dahil 1300 kişiyle depremzedelere hizmet verdiklerini, şu anda da 850 personelle çalışmalara devam ettiklerini aktardı.

5 ÇADIR KENT KURULDU

Vatandaşlara sundukları barınma hizmetlerini de anlatan Vali Çiftçi, şöyle devam etti:

"İlçe merkezinde 5 çadır kent kurduk ve vatandaşlarımızı ilk etapta buralara almıştık. Çadır kentten sonraki aşama konteyner kentler. İstanbul Çekmeköy Belediyemiz 200 konteyneri alana yerleştirdi. Buranın altyapısını tamamladılar, şimdi son kontroller yapılıyor. Buraya 200 ailemizi yerleştirmiş olacağız. Çorum Belediyesi ve Liman Ayık Yaşam Derneği'nden gelen konteynerleri de buraya yerleştirdik. Yakın bölgede de 150 konteynerlik bir alanımız daha var. İnşallah bunları da kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızı yerleştireceğiz."

Çiftçi, ilçedeki konteyner sayısını 2 bine ulaştırmayı planladıklarını dile getirdi.

23 BİN BİNA İNCELENDİ

Afşin'de depremlerde 496 binanın yıkıldığına değinen Çiftçi, "Yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde 227 binayı acil yıkım kapsamına aldık. Hasar tespit çalışmaları sonucunda 4 bin 3 binamızın da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Yine hasar tespit çalışmalarımıza göre 5 bin 385 binamız az hasarlı durumda. Toplamda 23 bin binamızı hasar tespit çalışmaları kapsamında incelemiş olduk." dedi.

Ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları için ilana çıkacaklarını bildiren Çiftçi, "Askı neticesinde itirazı olan vatandaşlarımız varsa itirazlarını inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Listeler kesinleştikten sonra ağır hasarlı yapıların yıkımları başlayacak." diye konuştu.

Çiftçi, 240 binanın enkaz kaldırma, acil yıkılması gereken 49 binanın yıkım işleminin tamamlandığını sözlerine ekledi.

Etiketler : kahramanmaraş konteyner çadır kent depremzede

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