Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Santrale gelen ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.