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03 Haziran 2023 Cumartesi 13:38:00 - Güncelleme:03 Haziran 2023 Cumartesi 13:38:00

Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs'ta yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Santrale gelen ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Etiketler : termik santral yangın itfaiye
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