Afrin'e füze saldırısı: 3 sivil hayatını kaybetti

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 18.00 sıralarında Afrin ilçe merkezine saldırı gerçekleştirildi.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından yapıldığı belirtilen saldırıyla ilgili açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"PKK/YPG terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 6 füze atışı gerçekleşmiş olup, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın öldüğü, 10 sivil şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenmiştir. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

"BELİRLENEN TERÖR HEDEFLERİ TSK TARAFINDAN DERHAL ATEŞ ALTINA ALINDI"

Milli Savunma Bakanlığı da saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Terör hedeflerinin ateş altına alındığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarından birini daha gerçekleştirdi. Afrin kent merkezine 6 füze atan teröristler ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 10 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri TSK tarafından derhal ateş altına alındı."