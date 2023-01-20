Afrin'de C4 ve TNT patlayıcıyla hazırlanan EYP ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Afrin Suriye Görev Gücü ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Afrin'e gönderildiği tespit edilen 1,6 kilogram C4 ve 1,5 kilogram TNT ile hazırlanan EYP ele geçirildi.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylem yapmak üzere Afrin'e gönderildiği belirlenen EYP'nin, Afrin/Mahmudiye Mahallesi Racu Yolu zeytinlik arazisi içerisinde toprağa gömülü vaziyette ve patlamaya hazır halde olduğu tespit edildi.

Açıklamada, EYP'nin Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli olduğu, C4 ve TNT patlayıcı ile güçlendirildiği, 2 adet elektrikli kapsül ve bir adet pil ile hazırlandığı kaydedildi.