Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama: 2 ölü
Kaynak: AA
Kabil Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kentin batısındaki bir markette meydana gelen patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zedran, basına yaptığı açıklamada, patlamanın başkentin batısındaki Deşt-i Berçi bölgesindeki bir markette meydana geldiğini belirtti.
Zedran, olay sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını duyurdu.
Bölgeye ilk yardım ekiplerinin sevk edildiğini kaydeden Zedran, olayın araştırıldığını ifade etti.
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