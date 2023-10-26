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26 Ekim 2023 Perşembe 20:53:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 20:53:00

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama: 2 ölü

Kaynak: AA

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Kabil Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kentin batısındaki bir markette meydana gelen patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zedran, basına yaptığı açıklamada, patlamanın başkentin batısındaki Deşt-i Berçi bölgesindeki bir markette meydana geldiğini belirtti.

Zedran, olay sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bölgeye ilk yardım ekiplerinin sevk edildiğini kaydeden Zedran, olayın araştırıldığını ifade etti.

Etiketler : patlama kabil afganistan
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