Afganistan'da şarampole yuvarlanan minibüste 24 kişi can verdi
Kaynak: IHA
Afganistan'da minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu aralarında 8'i çocuk 24 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Saraipol'in Sayad ilçesinde seyir halindeki minibüs şarampole yuvarlandı.
Kazada 8'i çocuk toplam 24 kişi hayatını kaybetti. Saraipol Polis Sözcüsü Din Mohammad Nazari yaptığı açıklamada, kazanın öğle saatlerinde meydana geldiğini ifade ederek, minibüsün Alhato köyünden Khwajayaganah köyüne gittiğini ifade etti.
Kazanın nedeninin dikkatsizlik ve kötü yol koşulları olduğu açıklandı.
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