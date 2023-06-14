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Afganistan'da çekirge istilası
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14 Haziran 2023 Çarşamba 23:42:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 23:42:00

Afganistan'da çekirge istilası

Kaynak: IHA

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Afganistan'ın kuzeyinde binlerce hektarlık alan çekirge istilasına uğradı.

Afganistan'ın kuzeyinde Belh Vilayeti'nde yer alan Kandali köyünde binlerce hektarlık alan çekirge istilasına uğradı. Birçok tarım ürününe zarar veren çekirgeler nedeniyle köy halkı zor günler geçirirken, devletten mahsullerini korumak için herhangi bir destek alamadıklarından şikayetçi oldu. Köylüler, çekirge türleri arasında en tehlikelilerinden biri olan Fas çekirgelerini modern yöntemlerin bulunmaması nedeniyle geleneksel yöntemlere yakalamaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Programı Ofisi, çekirgelerin yiyebildikleri her şeyi yedikten sonra milyarlarca yumurta yumurtladıklarını ve bunun çiftçilerin mahsullerini yok etme döngüsünün gelecek yıl da devam etmesine neden olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Programı Ofisi, çekirge istilasının 1.2 milyon ton buğdayı yok edebileceğini belirtirken, bu Afganistan'da bu yılki mahsulün dörtte birine denk geliyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Programı Ofisi Afganistan Temsilcisi Richard Tranchard yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz ay Afganistan'da üç yıl üst üste yaşanan kuraklığa rağmen bu yıl tarım alanlarından daha iyi ve daha fazla ürün alınmasının beklendiğini, ancak şimdi öyle görünüyor ki bu yeni haşere daha iyi bir ürün için umutları yok ediyor." dedi.

Etiketler : afganistan çekirge istila
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