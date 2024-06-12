Affedemeyenlerin organları tehlikede!

Yaşadığımız duyguların organlar üzerindeki etkisi çok büyük. Bu duygulardan en büyüğü ise affedememe durumu... Çünkü fiziksel sağlığımızın etkilenmesi mental sağlığımızı da etkiliyor.

Her insanın affedemediği nedenler farklıdır. Bazıları aldatılmayı affedemez bazıları dolandırıldığı için kendini affedemez. Neden, ne olursa olsun affetmemek aslında organlara zarar veriyor. Affetmemek, karaciğere, mideye, böbreklere ve birçok organa zarar veriyor.

Bir insan dolandırılırsa veya aldatılırsa aldatılan kişinin psikolojisi, bilinçaltı o kişinin neden bunu yaptığını "Bunu bana nasıl yaptı, neden yaptı?" diyerek devamlı sorgular.

Beyin, "Aldatmayı hak edecek ne yapmış olabilirim? Ben bu duyguyu bilmiyorum'' diyerek gerçekten bunu yaşayıp yaşamadığını araştırır.

Aslında sanılanın aksine affetmek güçsüz olduğumuzu göstermez aksine kendimize verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Yaşanan olayı kabul etmek zor evet ama aslında beyin affedicidir...

Affetmemek sizi hastalıklara yakınlaştırıyor

Affetmeyerek yaşadığınız olay, böbreklerin kortizol üretimini dengesizliğe uğratır. Kortizol, vücudun strese verdiği tepkiyi düzenleyen, kan basıncını ve kan şekerini artırarak bağışıklık sistemini baskılayan bir hormondur. Beynimizin hafıza merkezi olan hipokampüste aynı şekilde kortizol ile dengelemeye çalışır. Fakat fazlası zararlı olabilir. Fazla kortizol salınımı vücutta hastalık getirebilir. Örnek olarak; diyabet, obezite ve uyku apnesi gibi...

Affederek yola devam ettiğiniz kişi için ''Acaba tekrar kalbimi kıracak mı?'' korkusu ise organlara olumsuz etki eder. Şayet stres hastalığa yol haritası çiziyorsa, korku haritayı renklendiren faktörlerdendir.

Panik, nefret ve kırgınlık ise kalbi yorar. Kalp ritminin bozulmasına, tansiyona vb. birçok kalp hastalığına kapı açar.