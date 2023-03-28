Afetzedeye hibe gibi konut

Başkan Erdoğan Adıyaman'da afet konutları için "20 yılın sonuna kadar aylık ödeme sabit kalıyor. Peşin kapatmak isteyenler yüzde 20 indirimden yararlanıyor" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da yeni afet konutları temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi:

HAK SAHİPLERİ BELLİ OLDU

"Adıyaman'da ilk evim için 2250 konutun hak sahiplerini kura ile belirledik. Kalıcı konutlar yapılana kadar vatandaşımıza 100 binlerce liraya varan maddi desteği sağlıyoruz. Diğer afetlerde konutların 3'te biri bedelle verdik. Cüzi bir rakamla başlıyor, daha da az bir miktara düşüyor. 2 yıl ödemesiz, 20 yıl taksitle veriyoruz. 2+1 evlerin aylık ödemesi 510 TL. 3+1 evlerin aylık ödemesi 730 TL'den başlıyor. En büyük 3+1 evlerde 990 TL'den başlıyor. Toplam borç da 20 yılda 214 bin TL'ye ancak çıkıyor. Borcu kapatmak isteyenler yüzde 20 indirimden yararlanıyor. Kamulaştırma varsa onun ödemesi ayrıca yapılıyor. Evinin sigortası olanlar oradan da ayrıca ödeme alabiliyor. Köy evlerini de benzer rakamlarla hak sahiplerine veriyoruz. 20 yılın sonuna kadar aylık ödeme sabit kalıyor. Peşin kapatmak isteyenler yüzde 20 indirimden yararlanıyor."

YALAN SÖYLÜYORLAR

"Birilerinin milletin ne yaşadığından devletin ne yaptığından habersiz oldukları anlaşılıyor. Bunlar bu hususta da yalan beyanlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Bay Bay Kemal'i biliyorsunuz. Bir şey anlatmaya gerek var mı? Yine yalan yanlış haberlerle, biz geleceğiz diyor her şey bedava. 11 tane büyükşehir belediyen var. Adıyaman'a ulaştılar mı. AK Parti'nin belediyeleri ilk günden itibaren buradalar. Yıllardır canhıraş şekilde çalışan bakanlarımız kurumlarımızın emeklerini hiçe sayanları milletimizin takdirine bırakıyorum. bizim bu safsatalarla kaybedecek vaktimiz yok. Bugün temeli atıyoruz.

1 yıl içerisinde teslim etmekte kararlıyız. Dünyada bu kadar kısa sürede büyük konut inşası ancak bizim birikimimiz azmimizle mümkündür. Geçmişte benzer durumlarda yaşananları hatırlatmaya gerek bile duymuyorum. Van Elazığ Malatya İzmir depremlerini yaşayan vatandaşlarımız bunun şahididir."

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ARTIK DAHA KARARLIYIZ

Başkan Erdoğan, Adıyaman'daki İpekli-3 Otogar Konteyner ve Prefabrik Kent'teki depremzedelerle iftar yaptı. Erdoğan, iftar sonrası yaptığı konuşmada depremzedelerin daha fazla yanında olarak ramazanı buruk geçirmemeleri adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti. Erdoğan "Pek çok zorlukla karşılaştığımız kentsel dönüşüm projelerinde de artık daha kararlı davranacağız. Ne birilerinin aşırı taleplerinin ne gürültü patırtı yapanların ne de ideolojik taassupla hareket eden marjinal çevrelerin kentsel dönüşüm çabalarımızı engellemesine göz yumacağız" dedi.

ÜÇ ANKETTE DE ERDOĞAN ZİRVEDE

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 47 gün kala anket şirketleri de araştırmalarını hızlandırdı. 3 araştırma şirketinin mart anketlerinde Başkan Erdoğan ve AK Parti zirvede yer aldı.

AREDA SURVEY

CUMHURBAŞKANLIĞI: Recep Tayyip Erdoğan: %50.1, Kemal Kılıçdaroğlu: %43.4, Muharrem İnce: %4.2, Sinan Oğan: %0.9

İKİNCİ TURDA KİME OY VERİRSİNİZ: Recep Tayyip Erdoğan %53.7, Kemal Kılıçdaroğlu %46.3

HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?: AK Parti %40.1, CHP %24.0, HDP %11, MHP %9.3, İyi Parti % 8.7, Memleket Partisi %2.5, Yeniden Refah Partisi %1.7, Türkiye İşçi Partisi %0.6, DEVA ve Saadet %0.5

OPTİMAR

CUMHURBAŞKANLIĞI: Recep Tayyip Erdoğan: %47.4 Kemal Kılıçdaroğlu: %45.3, Muharrem İnce: %6.5, Sinan Oğan: %0.7

HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?: AK Parti %38.4, CHP %25.9, HDP %9.5, MHP %7.7, İyi Parti % 7.8, Memleket Partisi %6.2, Yeniden Refah Partisi %1.0, BBP %0.9, Türkiye İşçi Partisi %0,7, Zafer Partisi %0.3, Gelecek %0.3 DEVA %0.1 ve Saadet %0.3

GENAR

İKİNCİ TURDA KİME OY VERİRSİNİZ: Recep Tayyip Erdoğan %52.3, Kemal Kılıçdaroğlu %47.7

HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?: AK Parti %40.7, CHP %23.1, HDP %10.8, MHP %7.6, İyi Parti % 7, Memleket Partisi %4.7, Yeniden Refah Partisi %1.4, DİĞER: %2.8, TİP: 1.9