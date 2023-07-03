Afetzedeye böyle sahip çıkılır

Elazığ ve Gaziantep'teki depremlerin ardından seferberlik ilan eden devlet, TOKİ eliyle yapılan kalıcı konutları teslim etmek için gün sayıyor.

Kastamonu Bozkurt'ta 2011'de meydana gelen sel felaketinin ardından yapılan 649 konut ise sahiplerine peyderpey teslim ediliyor.

SELZEDE YENİ YUVASINDA

Kastamonu Bozkurt'ta 2021'deki selin ardından TOKİ'nin inşa ettiği 649 konutun büyük bölümü, hak sahiplerine peyderpey teslim edildi. Selzedeler TOKİ'nin deniz manzaralı konutlarında oturmaya başladı. 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin kaybolduğu ve onlarca binada zarar meydana gelen Bozkurt'ta selin izleri aradan geçen 2 yılda hızla silindi. Sel nedeniyle evini kaybedenler için ilçenin farklı noktalarında TOKİ tarafından inşası tamamlanan 600 konutun kurası çekildi, anahtar teslimi yapıldı. İlçede 2. ve 4. bölgedeki TOKİ konutlarında Karadeniz manzarası bulunuyor. Konuyla ilgili bilgi veren Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, "Karadeniz'in en güzel ilçesini inşa ettik diyebiliriz. Vatandaşlarımız gayet memnun. Meteoroloji Tepesi dediğimiz tepede yaptığımız konutlarımız Karadeniz'e nazır. Vatandaşlarımız Karadeniz'i görüp bu güzel ve temiz havada oturuyor" dedi.

FAY HATTINDA YAPILAŞMA YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep İslahiye'de inşa edilen 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama kat ettiklerini bildirdi. Örnek daireleri paylaşan Bakan Özhaseki şunları kaydetti: "Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak. Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik. İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimatları Ekim, Kasım, Aralık ayı gibi yapılacak ve ilk hak sahibi vatandaşlarımız, o yerlere gidip o güvenli konutlarına kavuşacak. Bundan sonra ne olursa olsun fay hatları ve kırıkları üzerinde yapılaşma olmayacak."

GÖL MANZARALI KÖY KONUTLARI

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 24 bin 83 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Kent merkezinin yanı sıra köylerde 3 bin 285 tek katlı çelik konstrüksiyonlu konutlar inşa edildi. İleri yapı teknolojisiyle inşa edilen konutlar, üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle kırsaldaki vatandaşlara huzur ve güven içinde doğayla iç içe yaşama imkanı sunuyor. Bu konutlardan 108 tanesi ise Gezin köyüne kuruldu. Hazar Gölü manzaralı hakim bir noktaya kurulan konutlar, tatil köyünü aratmıyor. Konutlarında güven içerisinde oturan vatandaşlar, evlerinin yazlık villa gibi olduğunu belirterek devlete teşekkür etti. Depremde nenesinin evinin yıkıldığını belirten Eyüp Ensar, "Devlet burayı verdi ve biz de çok mutlu olduk. Buraya geldik ve şuan tatil yapıyoruz. Hava ve doğa güzel. Devletimize çok teşekkür ederim. Burası çok güzel. İstanbul'dan bile daha güzel" dedi.