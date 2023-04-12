Gönüllülerden Nermin Varoğlu, "Üniversite tarafından gönderilen ve gönüllülerin bağışlarından oluşan gıda malzemeleri ile yemek yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNDE 10 BİN KİŞİLİK YEMEK

■ Depremlerin ardından Anadolu Üniversitesi'nden Hatay'ın Belen ilçesine giden akademisyenler, personel, öğrenciler ve mezunlardan oluşan ekip, "Anadolu Mutfağı"nda depremzedeler için sıcak yemek yapıyor. Derebahçe Mahallesi Saray Sokak'taki Mustafa Çoban İlkokulu'nda depremzedelere hizmet veren "25 kişilik ekip, 9 haftadır günde yaklaşık 10 bin kişilik yemek hazırlıyor

EKİBE GÖNÜLLÜ BEKLENİYOR

■ "Anadolu Mutfağı" Koordinatörü Doç. Dr. Özlem Sayılır, "Depremzedelere farklı lezzetler tattırmaya çalışıyoruz. Depremin acısı her yerde hissediliyor. Bu nedenle elimizden geldiğince bu acıyı azaltmak için çalışıyoruz. Üniversitemiz ekip üyeleri için her türlü imkanı da sağlıyor" dedi. Sayılır, gönüllü olmak isteyenlerin form doldurup burada görev yapabileceğini kaydetti.