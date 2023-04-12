VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borç İBB'nin kaderi, kanundaki limitler aşıldı
ABD'de istihbarat skandalı: Dost ülkeler de listede
İYİ Parti listelerinde para skandalı! İstifalar peş peşe geliyor
Yüz binlerce işçiye ikramiye müjdesi: Yılda 4 kez alınabilecek!
İYİ Parti'de ülkücü tasfiyesi! Bir bir ayıklandılar
SİHA'lara 'oyuncak' demişti şimdi de TCG Anadolu'yu hedef aldı
12 Nisan 2023 Çarşamba 07:31:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 07:31:00

Afetzedeye Anadolu mutfağı... Depremin yaralarını birlikte sarıyorlar

ABONE OL

Anadolu Üniversitesi'nin akademisyen, personel ve öğrencileri depremzedelere sıcak yemek pişirmek için ‘Anadolu Mutfağı'nı kurdu. Günlük 5 çeşit yemek yapan ekip Hataylılar'ın gönlünü fethetti.

Gönüllülerden Nermin Varoğlu, "Üniversite tarafından gönderilen ve gönüllülerin bağışlarından oluşan gıda malzemeleri ile yemek yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNDE 10 BİN KİŞİLİK YEMEK

■ Depremlerin ardından Anadolu Üniversitesi'nden Hatay'ın Belen ilçesine giden akademisyenler, personel, öğrenciler ve mezunlardan oluşan ekip, "Anadolu Mutfağı"nda depremzedeler için sıcak yemek yapıyor. Derebahçe Mahallesi Saray Sokak'taki Mustafa Çoban İlkokulu'nda depremzedelere hizmet veren "25 kişilik ekip, 9 haftadır günde yaklaşık 10 bin kişilik yemek hazırlıyor

EKİBE GÖNÜLLÜ BEKLENİYOR

■ "Anadolu Mutfağı" Koordinatörü Doç. Dr. Özlem Sayılır, "Depremzedelere farklı lezzetler tattırmaya çalışıyoruz. Depremin acısı her yerde hissediliyor. Bu nedenle elimizden geldiğince bu acıyı azaltmak için çalışıyoruz. Üniversitemiz ekip üyeleri için her türlü imkanı da sağlıyor" dedi. Sayılır, gönüllü olmak isteyenlerin form doldurup burada görev yapabileceğini kaydetti.

Etiketler : Anadolu Mutfağı Koordinatörü Doç. Dr. Özlem Sayılı Anadolu Üniversitesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX