Afetzedeler ısınsın diye mesaideler

Kayseri Erciyes Engelliler Kooperatifi (EREK) üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören depremzedeler için atkı ve bere üretiyor. Soğuk havalarda depremzedelerin yanında olmak istediklerini kaydeden kooperatif üyeleri "Depremde etkilenenlere ne yapabiliriz diye yola çıktık. Ağabeylerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize atkı ve bere yapıyoruz. Soğuk havada onların yanında olmak istiyoruz" dedi.

