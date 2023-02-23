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23 Şubat 2023 Perşembe 23:11:00 - Güncelleme:23 Şubat 2023 Perşembe 23:11:00

Afetzedeler için seferber oldular... Balıkçı teknesiyle geldiler

Kaynak: AA

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Adana'nın Karataş ilçesinden depremzedelere ulaştırılmak üzere Hatay'ın İskenderun ilçesine 35 balıkçı teknesiyle yardım malzemesi taşındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için Karataş Kaymakamlığı ve Belediyesinin yanı sıra Karataş Su Ürünleri Kooperatifinin destek verdiği kampanyada, yardım malzemeleri toplandı.

Gıda, hijyen, bebekler için mama ve hazır bez gibi malzemelerden oluşan koliler, gönüllülerin yardımıyla Karataş Limanı'na getirildi.

Malzemelerin yüklendiği 35 balıkçı teknesi, yardımları depremzedelere ulaştırmak üzere İskenderun Limanı'na hareket etti.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, teknelerin hareketinden önce yaptığı açıklamada, depremzedeler için ilçe merkezinde 50, çevre mahalleler ve kırsal mahallerde ise 100 çadır kurulduğunu bildirdi.

Topuz, ilçe merkezindeki 3 okul ve spor salonunda konaklayan afetzedeler için 700 kişilik yemek çıkarıldığını dile getirerek, yardım seferberliğine katkıda bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

Etiketler : afetzede deprem iskenderun hatay adana

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