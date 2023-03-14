Çadırkentlerde geveze kukla saati

Depremlerin ardından sanatın iyileştirici gücünü çocuklarla buluşturmak için yola düşen meddah Mehmet Tahir İkiler, binlerce kilometre dolaşıp afetin üzdüğü çocukların gülümsemesini sağlıyor. Her gösteride çadırkentler çocuk kahkahalarına boğuluyor.

İL, İLÇE VE KÖYLERİ TEK TEK GEZİYOR

Tiyatro sanatçısı ve meddah Mehmet Tahir İkiler, Karagöz Hacivat, Nasreddin Hoca ve çeşitli kuklalarla depremlerde etkilenen çocukları eğlendirmek amacıyla "Meddah Amca Geveze Kuklalardan Çocuklara Masallar" yazısı giydirilmiş minibüsüyle Ankara'dan yola çıktı. Afet bölgesindeki il, ilçe ve köyler arasında binlerce kilometre yol alan İkiler, bir araya topladığı minik depremzedelere, rengarenk kuklaları ve yılların verdiği sahne tecrübesiyle eğlenceli anlar yaşatıyor.

NORMALE GEÇİŞİN BAŞ AKTÖRLERİ

Depremin 10. gününde yola çıktığını söyleyen İkiler, "Şanlıurfa ve Diyarbakır hariç deprem bölgesinde il, ilçe ve köyleri gezdim" dedi. İkiler çocukları masallar, hikayeler ve kuklalarla buluşturmaya çalıştığını belirterek, normal hayata geçişin baş aktörlerinin çocuklar olduğunu vurguladı. "Çocuklar mutlu olursa dünya mutlu olur" diyen İkiler, kuklalardaki tebessümün çocukların hayal dünyasına çok büyük etki ettiğine değindi. İkiler, masalların ve sanatın iyileştirici gücüne dikkati çekti.