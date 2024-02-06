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06 Şubat 2024 Salı 10:53:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 10:53:00

"Afette kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kederli ailelerine sabır diliyorum"

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Yürekten inanıyorum ki ilk günden itibaren devlet-millet ele ele sürdürülen mücadele, depremden etkilenen şehirlerimizin de küllerinden yeniden doğmasına vesile olacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bir yıl önce Kahramanmaraş'ta sarsılan toprağın, sadece binaları değil, kalpleri de yıktığını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Asrın felaketi ile sınanırken 'asrın birlikteliği' ile yeniden umut bulduk. Bu zor süreçte, güzel ülkemizdeki her evin bir hayır kurumuna, her vatandaşımızın gönüllü iyilik neferine dönüşmesi en büyük tesellimiz oldu. Yürekten inanıyorum ki ilk günden itibaren devlet-millet ele ele sürdürülen mücadele, depremden etkilenen şehirlerimizin de küllerinden yeniden doğmasına vesile olacak. Afette kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kederli ailelerine sabır diliyorum."

Emine Erdoğan, paylaşımında, deprem ve sonrasındaki sürecin, arama-kurtarma çalışmalarının anlatıldığı videoya da yer verdi.

Etiketler : emine erdoğan afet deprem
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