06 Mart 2023 Pazartesi 17:23:00 - Güncelleme:06 Mart 2023 Pazartesi 17:23:00
Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de
Kaynak: AA
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Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Ayrıntılar geliyor...
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