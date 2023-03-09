Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi komisyondan geçti
Kaynak: TRT Haber
Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, `Afet Yeniden İmar Fonu` kurulacağını açıklamıştı. Konuya ilişkin kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu.
Fon, her türlü doğal afetten zarar gören ve `afet bölgesi` ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için kaynağı yönetecek.
Fonun mali verileri, üçer aylık dönemlerde kamuoyu ile paylaşılacak.
- Denizli'de minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti
- Bursa'nın 132 yıllık meslek lisesi depremzedeler için çadır üretiyor
- Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi komisyondan geçti
- Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ikinci toplantısı yarın gerçekleştirilecek
- Şentop'tan BM'ye tepki: Uluslararası toplum konuşup, dağılmaktan fazlasını yapmalı
- BBP Genel Başkanı Destici: Hep birlikte sahada olmaya devam edeceğiz