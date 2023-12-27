Afet ve Acil Durum Kurulu 2023 yılı toplantısı Bakan Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirildi
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, afet riskini önleyici faaliyetler ile afet ve acil durum sonrasında yapılması gereken çalışmaların görüşüldüğü Afet ve Acil Durum Kurulu 2023 yılı toplantısını gerçekleştirdiklerini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, afet riskini önleyici faaliyetler ile afet ve acil durum sonrasında yapılması gereken çalışmaların görüşüldüğü Afet ve Acil Durum Kurulu 2023 yılı toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın ana çözüm ortağı olan ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve bilim insanlarının katılımıyla Afet ve Acil Durum Kurulu 2023 yılı toplantısını yaptıklarını belirtti.
Bakan Yerlikaya, "Amacımız, afet riskini önleyici faaliyetlerle afet ve acil durum sonrasında yapılması gereken çalışmalar hakkında öneriler sunmak, kurumlarımıza rehberlik etmek ve afet ve acil durumlarına ilişkin politikalar geliştirmek." ifadesini kullandı.
#AFAD koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı ana çözüm ortağı olan ilgili Bakanlıklarımızın Bakan Yardımcıları, kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri ve bilim insanlarımızla birlikte 'Afet ve Acil Durum Kurulu 2023 Yılı Toplantımızı' gerçekleştirdik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 27, 2023
Amacımız; Afet... pic.twitter.com/9j2Lfwkboz
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