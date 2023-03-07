Afet Bölgesinde Çocuk Şenlikleri

TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI:

Adıyaman ve Gaziantep, Malatya, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kurduğu Anne ve Çocuk çadırlarında afetten etkilenen çocuklar için özel oyun alanları oluşturdu.

Çocuk gelişimi uzmanları ve çocuk psikologları gözetiminde her gün binlerce çocuk, TÜGVA Anne Çocuk çadırlarında destek alıyor.

ÇADIR KENTLERDE ÇOCUK ŞENLİKLERİ

Bu faaliyetlerin yanı sıra; son bir haftadır TÜGVA Kültür Sanat Koordinatörlüğü tarafından sosyo-kültürel etkinlikler kapsamında "Çocuk Şenlikleri" düzenlendi.

Çocukların yüzünü gülümsetmek amacıyla Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da 'Aslan Hürkuş' ve 'Nasreddin Hoca' film gösterimleriyle "TKS Beyaz Perde'de Bu Ay" etkinliği gerçekleştirildi.

3 ille eş zamanlı olarak Hatay'da da çocuklar; Hacivat Karagöz Oyunu ve Geleneksel Türk Tiyatrolarında seyir keyfi yaptı.

Akabinde Nasreddin Hoca Oyunu ve yüz boyama etkinlikleriyle doyasıya eğlendiler.

Türkiye Gençlik Vakfı; sahada olan 13.800 gönüllüsü ile afet bölgesinde yardım faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

4 ilde AFAD Koordinasyonunda kurulan "TÜGVA Destek" Merkezleri, 71 ilden deprem bölgelerine gönderilen 950.000 temel ihtiyaç kolisi, "TÜGVA Destek Mobil Marketleri", "Aşevleri", "Hijyen Noktaları" , "Ecza Çadırı" ve "Enerji Noktası" depremzede vatandaşların hizmetine sunuldu.