AFAD'ın Muş'taki lojistik deposundan deprem bölgesine yardım malzemeleri gönderiliyor
Kaynak: AA
Muş AFAD İl Müdürlüğü tarafından merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardım tırları gönderilmeye başlandı.
Merkeze bağlı Yeşilce Mahallesi'ndeki AFAD Lojistik Deposu'ndan deprem bölgesine gönderilecek yaklaşık 50 tırdan 8'i yola çıktı.
Çadır, battaniye, çarşaf ve ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu malzemeler, depodan tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor.
Muş AFAD Lojistik Depo Sorumlusu Oktay Çelik, AA muhabirine, depremin ardından bütün personelin AFAD deposuna intikal ettiğini söyledi.
Şimdiye kadar 8 tır ile 959 çadırın bölgeye gönderildiğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:
"Malzemeleri, Kahramanmaraş ilimize sevk ediyoruz. 50'ye yakın tırla malzeme göndereceğiz. Tırlara çadır, battaniye, yastık ve çarşaf yüklüyoruz. Vatandaşlarımız tarafından ilimizde toplanacak malzemeleri de lojistik depomuzda alacağız ve deprem bölgelerine göndereceğiz."
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