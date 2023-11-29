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29 Kasım 2023 Çarşamba 07:01:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 07:01:00

AFAD'ın gönüllü ordusu büyüyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremden etkilenen Diyarbakır'da farklı mesleklere mensup 16 bin 500 kişi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2019'da uygulamaya aldığı AFAD Gönüllülük Sistemi'ne katıldı.

Asrın felaketini yaşayan Diyarbakır'da AFAD gönüllüsü olmak isteyenlerin sayısı günden güne artıyor. Kentte afet anında kurtarma faaliyetlerinde bilinçli müdahalenin önemini kavrayan her yaştan ve her meslekten binlerce kişi sisteme başvuruda bulundu.

4 yılda 11 bin 500 gönüllüye ulaşan AFAD'a yaklaşık 9 ayda başvuru yapan 16 bin 500 kişi temel online eğitimi tamamlayarak AFAD gönüllüsü oldu. Olası bir afette arama kurtarma çalışmalarında aktif görev almak isteyen gönüllülerin saha eğitimleri devam ediyor.

Etiketler : afad deprem dşyarbakır
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