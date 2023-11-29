AFAD'ın gönüllü ordusu büyüyor

Asrın felaketini yaşayan Diyarbakır'da AFAD gönüllüsü olmak isteyenlerin sayısı günden güne artıyor. Kentte afet anında kurtarma faaliyetlerinde bilinçli müdahalenin önemini kavrayan her yaştan ve her meslekten binlerce kişi sisteme başvuruda bulundu.

4 yılda 11 bin 500 gönüllüye ulaşan AFAD'a yaklaşık 9 ayda başvuru yapan 16 bin 500 kişi temel online eğitimi tamamlayarak AFAD gönüllüsü oldu. Olası bir afette arama kurtarma çalışmalarında aktif görev almak isteyen gönüllülerin saha eğitimleri devam ediyor.