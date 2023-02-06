AFAD'dan depremle ilgili açıklama: Arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunuldu
Kaynak: AA
AFAD tarafından, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur." bilgisi verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'taki 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında en büyüğü 6,6 olmak üzere 32 artçı sarsıntının meydana geldiği belirtildi.
Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiği aktarılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin "4. seviye" olarak ilan edildiği bildirildi.
AFAD merkezinde tüm afet gruplarının toplandığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC (Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi) üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 uçak görevlendirilmiştir. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- GSM operatörlerine talimat: Tüm vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma ve internet yüklendi
- Yıkıcı depremlerin ardından peş peşe açıklamalar!
- AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: Vatandaşlardan bizden gelen bilgileri dikkate almalarını istiyoruz
- Türk Kızılay ekipleri deprem bölgesine hareket etti
- Türkiye'nin çağrısı sonrası iki ülke harekete geçti
- Deprem Suriye'yi de vurdu: En az 100 kişi hayatını kaybetti