AFAD'dan deprem tatbikatına katılan vatandaşlara teşekkür

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yayımlanan mesajda; depremin, Türkiye'nin bir gerçeği olduğu vurgulandı.

Afet farkındalığı oluşturulması için 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümünde ilk kez Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı tatbikat yapıldığı hatırlatıldı.

"Deprem ve tüm afetlerle mücadelede kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşlarımızın birlikte hareket etmesi kritik önem arz ediyor" ifadesi kullanıldı.

"Tatbikatın hazırlık ve uygulanması sürecinde bize destek veren medya, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da tatbikat anına ilişkin fotoğraflar yayınlandı.