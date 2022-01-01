01 Ocak 2022 Cumartesi 09:55:00 - Güncelleme:01 Ocak 2022 Cumartesi 09:56:00
AFAD verileri paylaştı! Türkiye ve çevresinde geçen yıl 23 bin 753 deprem oldu
Kaynak: AA
ABONE OL
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 2021 yılında Türkiye ve yakın çevresinde toplam 23 bin 753 depremin meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın Twitter hesabından, 2021 yılında ülkemiz ve yakın çevresinde "Türkiye Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi" tarafından 7/24 takibi yapılan önemli deprem aktiviteleri paylaşıldı.
Buna göre, geçtiğimiz sene 6'dan büyük 3 deprem oldu, toplam deprem sayısı ise 23 bin 753 olarak kayıtlara geçti.
- 'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı
- İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti
- Yeni yıla Kırşehir Belediyesinde işten çıkarılan sözleşmeli memurlarla girildi
- Tutuklama ve adli kontrole itirazda yeni dönem
- Kandil'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
- Elektrik aboneliği için ödenen güvence bedelinin iadesi sağlandı