Uyarılar peş peşe geliyor!İstanbul'da kar başladı

Türkiye genelinde beklenen yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul dahil birçok ilde eğitime ara verildi. Vali Yerlikaya "Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00'ten itibaren izin verilmeyecektir." açıklamasında bulundu. Peki hangi illerde okullar tatil?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile bu akşam saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Bugün (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

5 günlük hava durumu haritasında yurt genelinde kar yağışının devam ettiği görülüyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A GİRİŞLER KAPATILDI

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Meteorolojiden alınan son verilere göre, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00'ten itibaren izin verilmeyecektir."

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada alınan tedbirler duyuruldu

Valiliğin açıklaması şöyle:

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (bugün) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

EĞİTİME KAR ENGELİ

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Kocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle yarından (bugün) itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi.

Sakarya Valiliği'nin kararıyla beklenen kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar okullar tatil edildi.

Kars Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle yarın (bugün) için il genelinde bütün okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 10 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün öğleden sonrası için ara verildi.

Bursa Valiliği, okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bingöl'ün Karlıova ve Yayladere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle perşembe günü taşımalı eğitime, cuma günü ise bölgedeki tüm okulların tam gün tatil edildiği açıklandı.

Ağrı'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime 1 gün ara verildi.

Yalova Valiliği tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm kurumlarda 1 gün, yükseköğrenim kurumlarında ise 4 günlük eğitime ara kararı alındı.

Düzce Valiliği, kentte etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine 2 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Perşembe günü Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli kar yağışı, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı beklendiğinden, yol şartları da göz önüne alınarak olumsuz hava koşulları nedeniyle; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren 2 gün süreyle Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerimizde; Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okul destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Müftülüğü bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine, Ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu personelinin aynı tarihlerde idari izinli sayılmasına, karar verilmiştir" denildi.

Çanakkale'nin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı beklenilmesinden dolayı taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Biga, Bayramiç, Çan, Lapseki ve Yenice ilçelerimizde taşımalı eğitime 10.03.2022 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Bolu'da kar yağışının başlamasıyla birlikte resmi ve özel okullar 2 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart 2022 tarihlerinde il genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 2 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Kastamonu'da valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 10 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. İl merkezindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller 10 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

ÜNİVERSİTELERDE DE KAR TATİLİ UYGULANACAK

İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.

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YÖK'TEN TATİL AÇIKLAMASI

YÖK, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar yükseköğrenime ara verildiğini duyurdu. YÖK tarafından yapılan açıklamada, "Değerli öğrencilerimiz İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 10 Mart 2022 günü için turuncu alarm verilmiştir. Bu doğrultuda İstanbul Valiliği, il genelindeki üniversite rektörlükleri ile yapılan istişareler doğrultusunda yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıklamıştır. Beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği düşünülerek söz konusu illerdeki üniversitelerimizin bulundukları illerin valilikleriyle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz" denildi.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları, beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan 179, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 34 seferini iptal etti.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD koordinasyonunda gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirterek, vatandaşların alabileceği bireysel önlemleri açıkladı.