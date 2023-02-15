AFAD öncelikli ihtiyaç listesini açıkladı
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ardından Türkiye genelinde yardım kampanyaları başlatıldı. AFAD bağışlarda öncelikli kabul edilen ihtiyaçların güncel listesini paylaştı.
Kahramanmaraş'ta meydana 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler geride büyük bir yıkım bıraktı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, gönüllüler ve yurtdışından gönderilen kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları çıkarmak için saatlerdir çalışıyor.
AFAD depremzedeler için acil ihtiyaç listesinin güncel halini paylaştı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem bölgesine yapılacak tüm aynî bağışlar için Valiliklerimize ve Kaymakamlıklarımıza başvurabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
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