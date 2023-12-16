16 Aralık 2023 Cumartesi 20:43:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 20:43:00
AFAD: Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde #deprem meydana geldi http://
AFAD: Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde #deprem meydana geldi http://
AFAD: Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde #deprem meydana geldi
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- AFAD: Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde #deprem meydana geldi http://
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