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16 Aralık 2023 Cumartesi 20:43:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 20:43:00

AFAD: Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde #deprem meydana geldi http://

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AFAD: Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde #deprem meydana geldi http://

AFAD: Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde #deprem meydana geldi

Etiketler : deprem afad muğla fethiye
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