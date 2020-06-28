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28 Haziran 2020 Pazar 23:20:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 23:20:00

AFAD, Marmaris depreminin ne kadar sürdüğünü açıkladı!

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AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 20:43'te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ön değerlendirme raporu hazırladı. Raporda depremin belirgin süresinin ilk belirlemelere göre 10.71 saniye olarak hesaplandığı kaydedildi.

AFAD’ın raporunda şu ifadeler yer aldı:

* 28.06.2020 günü, Türkiye saati ile 20:43’te merkez üssü Akdeniz, 3.67 km Marmaris (Muğla) olan Mw 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 63.72 km derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Muğla ilinin Marmaris ilçesine bağlı Bayirköy köyüne uzaklığı 8.09 km’dir. Ana şoktan, 28.06.2020 22:08’e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1.5 ile 2.7 arasında değişen 6 artçı deprem kaydedilmiştir. Depremin belirgin süresi ise ilk belirlemelere göre 10.71 sn olarak hesaplanmıştır.

* Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 7.7 olmak üzere 1115 adet M>=4.0 deprem meydana gelmiştir. Ayrıca bahsi geçen bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için, 112 adet tarihsel dönem depremi kaydı mevcuttur.

* 133 adet ivmeölçer ile yapılan öndeğerlendirme sonuçlarına göre en büyük ivme 4811 kodlu ivmeölçer istasyonunun Kuzey-Güney bileşeninde 71.2899 gal olarak ölçülmüştür.

* Bu raporda verilen bilgiler depremin meydana gelmesini takiben 1 saatlik sürede üretilen veriler kullanılarak derlenmiştir. Deprem bölgesinde varsa hasarlı yapıların kullanılmaması önem arz etmektedir.

* Bölgenin sismik aktivitesi, Avrupa'nın 2. büyük deprem gözlem istasyon ağına sahip T.C. İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 izlenmektedir.

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