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23 Mayıs 2023 Salı 07:57:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 07:57:00

AFAD: Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, saat 04.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamada "Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, saat 04.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : AFAD Kahramanmaraş Göksun ilçesi
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