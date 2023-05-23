AFAD: Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, saat 04.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'dan yapılan açıklamada "Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, saat 04.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü." ifadelerine yer verildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 23, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-23
Saat:04:12:46 TSİ
Enlem:37.917 N
Boylam:36.292 E
Derinlik:6.98 km
Detay:https://t.co/bfTEmuBtT4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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