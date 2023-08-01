AFAD: Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Kaynak: AA
Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37'de merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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