AFAD: Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD: Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37'de merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.