VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Togg'dan temmuz ayında 627 teslimat! "Liderliğimizi pekiştirdik"
Bakan Güler: Kıbrıs meselesi ülkemizin en önemli önceliklerinden biridir
AFAD: Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Sözcü Çelik, Ermeni lobisinin baskısına boyun eğen Disney'e tepki gösterdi: Utanç verici
ABD: Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarından endişe duyuyoruz
01 Ağustos 2023 Salı 22:01:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 22:01:00

AFAD: Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37'de merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Etiketler : afad erzurum deprem deprem
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX