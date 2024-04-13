AFAD duyurdu! Malatya'da deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 13, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2024-04-13
Saat:16:50:13 TSİ
Enlem:38.13333 N
Boylam:39.03972 E
Derinlik:6.9 km
Detay:https://t.co/3fLEjtgLii@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
- "Alevilerin de PKK'sı olmalı" demişti... İBB'nin provokatörü tutuklandı
- Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
- İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yoğunluğu devam ediyor
- Bursa'da orman yangını
- Valilik duyurdu: Bazı araçların İstanbul'a girişlerine izin verilmeyecek
- Antalya'da teleferik faciası! Yakup Köse: Mağdur vatandaşların aileleri teleferiğin bakımsızlığından söz ediyor