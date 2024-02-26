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26 Şubat 2024 Pazartesi 16:04:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 16:04:00

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Etiketler : Malatya Pütürge deprem
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