AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 26, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2024-02-26
Saat:15:44:36 TSİ
Enlem:38.25861 N
Boylam:38.73806 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/ObAPIE0sg1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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