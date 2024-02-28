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28 Şubat 2024 Çarşamba 17:03:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 17:03:00

AFAD duyurdu: Kars'ta deprem!

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Kars'ın Digor ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kars'ın Digor ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Etiketler : deprem KARS DİGOR AFAD
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