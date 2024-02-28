28 Şubat 2024 Çarşamba 17:03:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 17:03:00
AFAD duyurdu: Kars'ta deprem!
Kars'ın Digor ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kars'ın Digor ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Zirvede! İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğunu
- Almanya'da barış müzakeresi! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları görüştü
- Mavi Vatan'ın yeni milli koruyucusu! TRAKON TARGAN
- ÖNDER'den "Şubat Hep 28" programı: "Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde kırılma anı"
- Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis! Gemi geçişi kapatıldı
- Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya çağrı: Diplomasiye şans verin