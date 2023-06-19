AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4,7'lik deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı
AFAD, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliğinin 7,1 kilometre olduğu belirtildi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 19, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-19
Saat:21:31:29 TSİ
Enlem:38.008 N
Boylam:36.576 E
Derinlik:7.1 km
Detay:https://t.co/ErOY9xJVar@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
VALİ COŞKUN AÇIKLAMA YAPTIKahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaşanan depremler nedeniyle ekiplerin sahadaki tarama çalışmalarına başladığını belirterek "Saha taramalarımız devam ediyor, şu an için olumsuz ihbar alınmadı." dedi.
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