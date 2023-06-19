AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4,7'lik deprem

AFAD, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliğinin 7,1 kilometre olduğu belirtildi

VALİ COŞKUN AÇIKLAMA YAPTI

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaşanan depremler nedeniyle ekiplerin sahadaki tarama çalışmalarına başladığını belirterek "Saha taramalarımız devam ediyor, şu an için olumsuz ihbar alınmadı." dedi.