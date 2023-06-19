VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a tebrik ziyaretleri sürüyor
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4,7'lik deprem
Bakan Göktaş'a "Cezayir Ulusal Liyakat Nişanı" verildi
Asgari ücrette kritik viraj... Başkan Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı ile görüştü
Almanya'nın askeri envanteri alarm veriyor
Batı Trakya'da camiye saldıran zanlı hakkında yeni gelişme
19 Haziran 2023 Pazartesi 21:41:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 21:41:00

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4,7'lik deprem

ABONE OL

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı

AFAD, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliğinin 7,1 kilometre olduğu belirtildi

VALİ COŞKUN AÇIKLAMA YAPTI

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaşanan depremler nedeniyle ekiplerin sahadaki tarama çalışmalarına başladığını belirterek "Saha taramalarımız devam ediyor, şu an için olumsuz ihbar alınmadı." dedi.
Etiketler : AFAD kahmamanmaraş deprem göksun
‘Ya Çok Seversen'den ilk kare

‘Ya Çok Seversen'den ilk kare
Festivalde yarışacak

Festivalde yarışacak
Danimarka'da moral depoluyor

Danimarka'da moral depoluyor
"Yollarda aranje yapıyoruz"

"Yollarda aranje yapıyoruz"
"Merve ile evlendiğime pişman değilim"

"Merve ile evlendiğime pişman değilim"
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Baba-oğul düeti geliyor

Baba-oğul düeti geliyor
"Cebimde yüzük değil ruj taşıyorum"

"Cebimde yüzük değil ruj taşıyorum"
Ringde rakip tanımıyor

Ringde rakip tanımıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX