AFAD duyurdu... Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 25, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-12-25
Saat:16:37:50 TSİ
Enlem:37.91861 N
Boylam:36.45667 E
Derinlik:11.46 km
Detay:https://t.co/e3Nxkohjyi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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