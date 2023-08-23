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23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:47:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:47:00

AFAD duyurdu! Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 8.47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 11.19'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 8.47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi AFAD
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