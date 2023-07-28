VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM: Tahıl Anlaşması'ndan çekilen Rusya, herhangi bir tahıl yardımı önerisinde bulunmadı
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Putin, Afrika ile ticarette ulusal para birimine geçmeyi hedeflediklerini açıkladı
Juventus, UEFA tarafından Avrupa Konferans Ligi'nden men edildi
"Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor"
Amasya'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 1 kişi gözaltına alındı
28 Temmuz 2023 Cuma 20:52:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 20:52:00

AFAD duyurdu: Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem

ABONE OL

AFAD, Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 20.38'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 20.38'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, depremin 21.28 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Etiketler : AFAD deprem bingöl
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Milano çıkarması

Milano çıkarması
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Kibariye'yle düet geliyor

Kibariye'yle düet geliyor
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Aynı günde iki tekli

Aynı günde iki tekli
Deprem fobisine Tiny House çözümü

Deprem fobisine Tiny House çözümü
Bodrum performansı

Bodrum performansı
30 yıllık repertuar

30 yıllık repertuar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX