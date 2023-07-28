AFAD duyurdu: Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 20.38'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 20.38'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Yapılan açıklamada, depremin 21.28 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 28, 2023
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Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Genç (Bingöl)
Tarih:2023-07-28
Saat:20:38:56 TSİ
Enlem:38.509 N
Boylam:40.266 E
Derinlik:21.28 km
Detay:https://t.co/Xju4fmuXIZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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