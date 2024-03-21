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AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem!
21 Mart 2024 Perşembe 22:31:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 22:31:00

AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem!

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AFAD Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Dursunbey ilçesi olduğunu belirtildi. Depremin saat 22.20'de yerin 7.7 kilometre derinliğinde yaşandığı ifade edildi.

Etiketler : deprem afad balıkesir
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