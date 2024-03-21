AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem!
AFAD Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Dursunbey ilçesi olduğunu belirtildi. Depremin saat 22.20'de yerin 7.7 kilometre derinliğinde yaşandığı ifade edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 21, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Dursunbey (Balıkesir)
Tarih:2024-03-21
Saat:22:20:41 TSİ
Enlem:39.64 N
Boylam:28.77556 E
Derinlik:7.7 km
Detay:https://t.co/OICM4tLRpq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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