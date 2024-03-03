AFAD duyurdu! Adıyaman'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adıyaman'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Adıyaman'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Adıyaman'da saat 06.20'de deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre depremin merkez üssü Sincik olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 3, 2024
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2024-03-03
Saat:06:20:43 TSİ
Enlem:38.12417 N
Boylam:38.56278 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/SazKNxf8we@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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