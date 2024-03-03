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03 Mart 2024 Pazar 07:17:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 07:17:00

AFAD duyurdu! Adıyaman'da deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adıyaman'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Adıyaman'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Adıyaman'da saat 06.20'de deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre depremin merkez üssü Sincik olarak kaydedildi.

Etiketler : afad adıyaman deprem
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