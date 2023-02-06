AFAD: Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek tsunami tehlikesi bulunmamaktadır
Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından Doğu Akdeniz'de kıyıları etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır." denildi.
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