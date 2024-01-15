AFAD, depremzedelere 77 milyar liranın üzerinde barınma ve nakdi yardım desteği ulaştırdı
Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan paradan 77 milyar 683 milyon 784 bin liranın barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzedelere ulaştırıldığını bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, "asrın felaketinden etkilenenlerin yanında olmaya devam edildiği" ifade edilerek, şu sözlere yer verildi:
"15 Ocak 2024 itibarıyla bağış hesabımızda toplanan 127 milyar 571 milyon 401 bin 307 liradan, 77 milyar 683 milyon 784 bin 370 lirayı barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Milletimizden aldığımız güçle durmadan yorulmadan... Türkiye, tek yürek."
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