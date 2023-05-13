AFAD depremzedeler için 117 tahliye ve başvuru noktası belirledi
Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremzedeler için 11 ilde toplam 117 tahliye ve başvuru noktası belirledi.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetlerin yaşandığı bölgeden ayrılan ve yakın zamanda tekrar bölgeye giden depremzedelere ulaşım konusunda destek sağlandığı belirtilerek, "Depremzede vatandaşlarımız için 117 noktada tahliye ve müracaat noktası belirlenmiş olup, ilan edilen tahliye ve müracaat noktalarına başvurmaları halinde dönüş ve ulaşım noktasında her türlü imkan ve kolaylık sunulacak." bilgisi verildi.
Açıklamada, Şanlıurfa'da 14, Elazığ'da 11, Gaziantep'te 3, Diyarbakır'da 2, Kilis'te 5, Malatya'da 3, Osmaniye'de 7, Adıyaman'da 11, Adana'da 17, Hatay'da 29 ve Kahramanmaraş'ta 15 yerin, tahliye ve başvuru noktası olarak belirlendiği duyuruldu.
- Kılıçdaroğlu'na seslendi: Sen inkar etsen de Demirtaş teröristtir
- "Hedefimiz 2023 bitmeden Türkiye içinde tek bir eli kanlı terörist bırakmamak"
- AFAD depremzedeler için 117 tahliye ve başvuru noktası belirledi
- Soma'daki maden şehitleri, facianın 9. yılında anılıyor
- İzmir'deki 56. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 260 tutuklama
- YSK'dan Muharrem İnce kararı