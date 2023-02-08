Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Depremlerin ortaya çıkardığı yıkıcı etki nedeniyle hayatını kaybedenlerin en hızlı şekilde kimliklendirilmeleri ve naaşlarının yakınlarına ivedi şekilde teslim edilmesi gerektiği bildirilen açıklamada, işlemlerin yeknesaklığının sağlanması için Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde, valilikler ile kurum ve kuruluşların talimatlandırıldığı aktarıldı.

Talimat kapsamında, ölü muayene işlemlerinin, naaşların bulundukları il veya ilçe başsavcılıkları nezdinde yapılarak, çevre il ve ilçelere gönderilmemesi gerektiği ifade edildi.

Talimata göre, naaşların, hangi bina ve enkazdan çıkarıldığının sağlık ya da kolluk görevlisine tutanak eşliğinde teslim edilerek hastaneye intikalinin sağlanacağı ifade edilen açıklamada, düzenlenecek tutanakta müteveffanın yakınlarının ya da tanıyan kişinin bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiye yer verileceği belirtildi.

Kimliklendirmeleri yapılamayan naaşların, 24 saatlik bekleme süresinin ardından DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alındıktan sonra defnedileceği kaydedildi.