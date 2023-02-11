"Deprem 500 atom bombası etkisinde"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

(Deprem sonrası volkanik hareketlilik iddiası) Gözlemlerimiz, bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı yönündedir.

(Deprem sonrası volkanik hareketlilik iddiası) Gözlemlerimiz, olayın depremle fitillenen ve depremler sonrası çok sık gördüğümüz basit bir kütle hareketinden öte bir şey değil

7,7 büyüklüğündeki ilk depremin etkili olduğu süre 65, ikinci depremin etkili olduğu süre 45 saniye. İki depremle bölge yaklaşık 2 dakika boyunca çok ciddi şekilde sarsıldı.

7,7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının yarattığı etkiye, enerjiye sahip

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