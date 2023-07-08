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08 Temmuz 2023 Cumartesi 19:41:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 19:41:00

AFAD, başta İstanbul olmak üzere birçok ili uyardı!

Kaynak: AA

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), birçok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "turuncu" ve "sarı kod"lu uyarı yaptı.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre bugün Kastamonu, Sakarya, Bartın, Karabük, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Sinop, Samsun ve Ordu'yu kapsayan 11 il için "turuncu kod" ile yağış uyarısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, turuncu kodla yağış uyarısı verilen illerdeki valilikler ve muhtarların bilgilendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Düzce, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerimize tedbir amaçlı ilave personel ve ekipman sevk edilmiştir. Ayrıca pazar günü, Zonguldak, Düzce ve Bartın'da yerel olarak şiddetli ve aşırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'da çok kuvvetli, yer yer şiddetli, Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı ve kuzey kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan'da yerel kuvvetli, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın ve Sivas'ın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir."

İstanbul, Bursa, Bilecik ve Yalova için ise "sarı" kodla yağış uyarısı yapıldı.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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