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AFAD Başkanı'nın açıklamaları çarpıtıldı!
07 Şubat 2024 Çarşamba 11:34:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 11:34:00

AFAD Başkanı'nın açıklamaları çarpıtıldı!

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "AFAD Başkanı Okay Memiş, '(6 Şubat depremi) Gecikme olmadı ama yetişemedik' dedi." iddiasının gerçek olmadığını açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada, bahse konu haber ve paylaşımlarda, AFAD Başkanı Okay Memiş'in ifadelerinin birbiriyle çeliştiği algısı oluşturulmaya çalışıldığı ifade edildi.

DMM'den yapılan paylaşımda, AFAD Başkanı Memiş'in, "yetişmedik" ifadesini "gecikme" anlamında kullanmadığı belirtilirken, konuşmasından bir ifadenin bağlamından koparılarak servis edildiğinin tespit edildiği vurgulandı.

Okay Memiş'in açıklaması aşağıdadır:

"26 bin enkazda, devletin arama kurtarma yapması gerekiyordu. Dünya standartlarına göre bir bina için arama kurtarma ekibi 25 kişiden oluşur. Arama kurtarmacı kardeşlerimiz 7/24 çalışamayacağına göre 3 vardiya ile 7/24 çalışmaları gerekir, yani en az 75 kişiden oluşur. Peki, 26 bin binaya kaç arama kurtarmacı gönderilmesi gerekiyor? 1 milyon 950 binden daha fazla. Dünyadaki toplam arama kurtarma personel sayısı çok net değil ama akademik çalışmalara göre 750 bin. Yani tüm dünyadaki arama kurtarma ekiplerinin iki katını da çağırsak, maalesef yetişemiyorduk. Kendi kaynaklarımız ve uluslararası kaynaklarla beraber, devlet toplam 35 bin arama-kurtarma ekibini ilk saatlerden itibaren deprem bölgesine yönlendirdi. Gecikme olmadı ama yetişemedik, yetişmedi, sayı yetişmedi. Yıkım çok fazlaydı."

Etiketler : dezenformasyon afad manipülasyon
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