AFAD Başkanı Yunus Sezer: Bakanlığa bağlı tüm yurtlarda tatbikat yapılacak

AFAD Başkanı Yunus Sezer: 9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştireceğiz.
07 Kasım 2022 Pazartesi 11:08:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 11:08:00
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AFAD Başkanı Yunus Sezer: 9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştireceğiz.